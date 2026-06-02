أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب محليا وعالميا، ما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.

اسعار الذهب الان في مصر

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات الادخار، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، الأمر الذي يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى مراقبة تحركات الأسعار بشكل مستمر لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,645 جنيه 7,600 جنيه

عيار 21 6,690 جنيه 6,650 جنيه

عيار 18 5,735 جنيه 5,700 جنيه

عيار 14 4,460 جنيه 4,435 جنيه

الجنيه الذهب 53,520 جنيه 53,200 جنيه

الأونصة بالجنيه 237,810 جنيه 236,385 جنيه

الأونصة بالدولار 4,514.27 دولار

ما العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا أساسيا في تحديد اتجاهات الذهب، إذ يدفع انخفاض الفائدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أداة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية على حركة الذهب، حيث يزداد الطلب عليه خلال فترات الأزمات والتوترات الاقتصادية باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يواصل تعزيز مكانته الاستثمارية

ورغم التقلبات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، يظل الذهب من أبرز الأوعية الادخارية والاستثمارية القادرة على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار ارتباط أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البورصات الدولية، يبقى المعدن النفيس في صدارة اهتمامات المستثمرين والمستهلكين، وسط حالة من الترقب لمستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.