الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب محليا وعالميا، ما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات الادخار، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، الأمر الذي يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى مراقبة تحركات الأسعار بشكل مستمر لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار       سعر البيع         سعر الشراء   
 
عيار 24    7,645 جنيه   7,600 جنيه   
عيار 21   6,690 جنيه   6,650 جنيه   
عيار 18   5,735 جنيه   5,700 جنيه   
عيار 14   4,460 جنيه   4,435 جنيه   
الجنيه الذهب   53,520 جنيه   53,200 جنيه  
الأونصة بالجنيه    237,810 جنيه  236,385 جنيه 
الأونصة بالدولار   4,514.27 دولار

ما العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا أساسيا في تحديد اتجاهات الذهب، إذ يدفع انخفاض الفائدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أداة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية على حركة الذهب، حيث يزداد الطلب عليه خلال فترات الأزمات والتوترات الاقتصادية باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

 أسعار الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,645 جنيه للبيع و7,600 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية 6,690 جنيه للبيع و6,650 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5,735 جنيه للبيع و5,700 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 4,460 جنيه للبيع و4,435 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فسجل 53,520 جنيه للبيع و53,200 جنيه للشراء، في حين بلغت قيمة الأونصة نحو 237,810 جنيه للبيع و236,385 جنيه للشراء، وسجلت الأونصة عالميا 4,514.27 دولار.

الذهب يواصل تعزيز مكانته الاستثمارية

ورغم التقلبات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، يظل الذهب من أبرز الأوعية الادخارية والاستثمارية القادرة على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل. 

ومع استمرار ارتباط أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البورصات الدولية، يبقى المعدن النفيس في صدارة اهتمامات المستثمرين والمستهلكين، وسط حالة من الترقب لمستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفاة الإعلامية سهام جلال
محافظ الشرقية
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
حملة مكبرة
