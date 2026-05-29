أشهر عيار ذهب في ثالث أيام العيد.. مستقر عند 6765 جنيهًا

شهد أشهر أعيرة الذهب في مصر استقراراً وذلك صباح ثالث أيام عيد الأضحي المبارك والمحدد اليوم الجمعة 29-5-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر سعر ذهب

سعر الذهب اليوم

وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية ثباتا من دون تغيير؛ بعد أن اغلقت أمس على زيادة طفيفة بعد خسائر أسبوعية.

سعر الذهب يرتفع

وزاد سعر الذهب للمرة الثانية بعد 4 ساعات من بدء التعاملات المسائية أمس بمقدار 50 جنيهًا داخل محلات الصاغة المختلفة.

واستعاد الذهب عافيته بصورة طفيفة بعد انخفاضه قبل أيام من بدء عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات.

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7645 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و 7008 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6765 جنيها للشراء و 6690 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5734 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و 53.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4481 دولار للشراء و 4480 دولار للبيع.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب عالميا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، الأمر الذي دفع أسعار الأعيرة المختلفة إلى تسجيل خسائر واضحة.

بينما واصل قطاع تصدير المشغولات الذهبية الحفاظ على معدلات أداء جيدة رغم اضطرابات الأسواق العالمية.

وأوضح واصف، أن عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تراجع بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي.

ضغوط عالمية

وأضاف أن السوق المحلية تعرضت لضغوط مباشرة نتيجة التراجع القوي في سعر أونصة الذهب عالميا، والتي انخفضت بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي، لتتراجع من مستوى 4687 دولارا للأونصة عند افتتاح التداولات إلى 4540 دولارا في ختام الأسبوع، بعدما لامست أدنى مستوى عند 4510 دولارات للأونصة.

وأشار إلى أن الذهب العالمي كسر نطاقه العرضي الذي تحرك داخله لفترة بين مستويات 4650 و4750 دولارا للأونصة، لكنه خرج من هذا النطاق بشكل سلبي مع تزايد الضغوط البيعية، ليتجه إلى مستوى 4500 دولار للأونصة، في ظل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل.