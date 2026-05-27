الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع سعر الذهب في السعودية أول أيام عيد الأضحى 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في السعودية أول أيام عيد الأضحي المبارك بالتزامن مع انخفاضه في سوق الذهب العالمي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 مايو 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 537.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 492.75  ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت  470.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 403.25 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3763.2 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16721 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4458.9 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

عيدكم مبارك .. مصطفى محمد يحتفل مع نجله بعيد الأضحى على طريقته

كتيبة محترفين بهدف واحد.. صنداونز يعيد مجده القاري إلى بريتوريا

بالجلباب الأبيض .. محمد السيد يحتفل بعيد الأضحى وسط عائلته

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

