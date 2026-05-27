قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: 6 آلاف وجبة ساخنة يوميا من مطعم المحروسة خلال عيد الأضحى
كندا تعلن تعليق منح التأشيرة للقادمين من دول وسط أفريقيا بسبب إيبولا
قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان
القبض على 7 رجال وسيدة يستغلون 9 أطفال في التسول بالقاهرة
مسئول إيراني يكشف الشروط الـ 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن
حتى غروب الشمس هذا اليوم.. دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية وأفضل طريقة لتقسيمها
ختم اللحمة ضمان جودتها .. كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر الحكومية
الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي
الأجواء معتدلة ومناسبة للاحتفال.. تفاصيل طقس أيام العيد
الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
بث مباشر .. حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد أدائهم صلاة العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم أول أيام العيد.. بكام عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة وصلت إلى 160 جنيهًا.

ويأتي صعود الذهب بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية وارتفاع قيمة أونصة الذهب، إلى جانب تغيرات دولار الصاغة مقارنة بسعر الدولار داخل البنوك.

أسعار الذهب اليوم في مصر أول أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية المستويات التالية:

سعر عيار 24

سعر البيع: 7,785 جنيهًا

سعر الشراء: 7,735 جنيهًا


سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية

سعر البيع: 6,810 جنيهات

سعر الشراء: 6,770 جنيهًا

سعر عيار 18

سعر البيع: 5,835 جنيهًا

سعر الشراء: 5,805 جنيهات


عيار 14

سعر البيع: 4,540 جنيهًا

سعر الشراء: 4,515 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعه داخل السوق المحلية، ليسجل:

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 54,480 جنيهًا

سعر الشراء: 54,160 جنيهًا

وسجلت أونصة الذهب:

الأونصة بالجنيه المصري:

بيع: 242,075 جنيهًا

شراء: 240,650 جنيهًا

الأونصة بالدولار:

4,507.14 دولار

ارتفاع دولار الصاغة مقارنة بالبنوك

سجل دولار الصاغة نحو 53.71 جنيه، مقارنة بسعر 52.22 جنيه داخل البنوك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر وحركة التسعير اليومية داخل سوق الصاغة.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب أول أيام العيد؟

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى بعدة عوامل، أبرزها:

صعود سعر الأونصة عالميًا

تغيرات سعر الدولار في سوق الذهب

زيادة الطلب على شراء الذهب خلال المناسبات والأعياد

تحركات السوق المحلية والتسعير الفوري للمعدن الأصفر

ويظل سعر الذهب عيار 21 اليوم المؤشر الأكثر متابعة من جانب المواطنين باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل السوق المصرية.

ويبحث المهتمين عن أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 حول أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم في مصر، سعر جرام الذهب عيار 21، سعر الجنيه الذهب، سعر الذهب عيار 24، أسعار الذهب في مصر، سعر الأونصة اليوم، دولار الصاغة، سعر الذهب الآن.

صعود الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر أول أيام عيد الأضحى سعر عيار 24 سعر جرام عيار 21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم سعر الجنيه الذهب ارتفاع دولار الصاغة مقارنة بالبنوك لماذا ارتفعت أسعار الذهب أول أيام العيد الذهب عيار 21 أسعار الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

سيد عبد الحفيظ وزياد أيوب

«شوبير»: الأهلي يُوافق على إعارة ناشئه إلى إستريلا أمادورا البرتغالي

صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

ترشيحاتنا

احمد وفيق

أحمد وفيق يفتح النار على منتقدي إطعام الحيوانات: هأكلهم والدكر يبلغ عني البوليس

السعدنى ووالدته

أحمد السعدني يؤدي مناسك الحج رفقة والدته

عمرو وهبة

عمرو وهبة يوثق لحظات روحانية بـ«زي الإحرام» من الأراضي المقدسة

بالصور

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد