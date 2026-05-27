عمرو وهبة يوثق لحظات روحانية بـ«زي الإحرام» من الأراضي المقدسة

عبر الفنان عمرو وهبة عن سعادته البالغة بأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا امتنانه الكبير لتيسير أداء الفريضة وإتمام المناسك في أجواء روحانية مميزة.

ونشر عمرو وهبة صورا له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»،: وكتب «الحمد لله على الدعوة الربانية الشريفة ، والحمد لله على التيسير في أداء الفريضة وإتمام المناسك».

وأضاف: «اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، على ما يسّرته لي من قضاء مناسك الحج، اللهم اجعل حجّي مبرورًا، وسعيي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي متقبلاً غير مردود».

وتابع داعيًا الله ألا يكون هذا آخر عهده ببيت الله الحرام، قائلاً: «اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الحرام، وثبتني على طاعتك واجعلني خيرًا مما كنت قبل الحج».

ولاقى منشور الفنان تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين حرصوا على تهنئته بأداء الفريضة متمنين له القبول والعودة بالسلامة.

وكان آخر أعمال عمرو وهبة، هو مسلسل شباب أمراة، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.