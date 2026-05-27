أحمد السعدني يؤدي مناسك الحج رفقة والدته

حرص الفنان أحمد السعدني علي مشاركة متابعيه صورا له توثق أداءه مناسك الحج لموسم 2026 لأول مرة برفقة والدته، وأحدث ظهور لهما سويا.

وظهر السعدني في الصور عبر حسابه علي "إنستجرام" بملابس الإحرام داخل الطائرة متوجهاً إلى الأراضي المقدسة، ثم أمام الكعبة المشرفة، وخلال الوقوف بعرفة ورمي الجمرات، واكتفى بالتعليق على الصور بعبارة: "الحمد لله".

وشارك السعدني، في بطولة مسلسل "لام شمسية"، والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان، وخاض العمل مغامرة صعبة بقضية شائكة، عن التحرش الجنسي بالأطفال، وكان دور الأب محوريا في هذا السياق المتوتر، بين الرفض ثم المعرفة والصدمة وخوض المعركة.

المسلسل من تأليف ورشة سرد مريم ناعوم وراجية حسن، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة: أمينة خليل، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وياسمينا العبد، وعلي البيلي، وأسيل عمران، وصفاء الطوخي.