اقرأوا له الفاتحة.. أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل والده برسالة مؤثرة

يارا أمين

حرص الفنان أحمد السعدني على إحياء ذكرى وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عبّر فيه عن حزنه واشتياقه له.

وطلب أحمد السعدني من جمهوره الدعاء لوالده، حيث كتب: “أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبويا الغالي في ذكراه.. ألف رحمة ونور عليه”، في رسالة مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وانهالت التعليقات بالدعاء للفنان الراحل، مؤكدين مكانته الكبيرة في قلوب الجمهور، لما قدمه من أعمال فنية مميزة ستظل خالدة في الذاكرة.

حرص الفنان الكبير صلاح عبد الله على إحياء الذكرى الثانية لوفاة عمدة الدراما المصرية، الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا في 19 أبريل 2024.

ونشر صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة صور للفنان الراحل، وكتب: «بحبه وبحب كل اللي شايلين إسم السعدني أرجوكم في ذكرى وفاته الفاتحة والدعاء للعملاق الراحل جسداً الحاضر دوماً بإبداعه وأخلاقه».

يُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، الملقب بـ عمدة الدراما المصرية، ترك إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أعماله التي جسّد فيها الشخصيات الشعبية والريفية بإتقان شديد.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الأرض"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء"، فيما تألق دراميًا في مسلسلات منها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"عمارة يعقوبيان".

ويوافق اليوم، الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، إذ فارق دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر ناهز الـ 80 عاما. 

ولد صلاح السعدني في أكتوبر ورحل عن عمر ناهز 81 عاما، وقدم العديد من الأدوار البارزة في الدراما، ومنها مسلسل “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"، واختتمت اعماله بمسلسل “القاصرات” عام 2013.

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.

ومن أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا الحصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبنائي الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر" وغيرهم.

