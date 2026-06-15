سلامة الغذاء تُحكم الرقابة على المنشآت السياحية بالجيزة.. محاضر جنح وتحفظ على مضبوطات غذائية مخالفة

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات رقابية مكثفة على عدد من المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية المخالفة وتحرير محاضر جنح بحق منشأتين سياحيتين لارتكابهما مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، حيث استهدفت فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية التحقق من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، والتأكد من مأمونية الأغذية المقدمة للجمهور.

وكشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات الجسيمة داخل منشأتين سياحيتين، تمثلت في استخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتداول أغذية مجهولة المصدر، إلى جانب تدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بالمخالفات المضبوطة.



كما تمكنت الفرق الرقابية من ضبط والتحفظ على كميات متنوعة من المواد الغذائية المخالفة شملت مأكولات بحرية ولحومًا ومقطعات دواجن، بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر ويفتقر إلى البيانات التعريفية اللازمة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها التفتيشية وفق خطط رقابية قائمة على تقييم المخاطر، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الغذاء داخل المنشآت المختلفة، ورصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال وترسيخ منظومة متكاملة تضمن وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك المصري.