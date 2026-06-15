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مليار جنيه لماسبيرو.. إشادة عمالية بدعم الحكومة للإعلام الوطني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مليار جنيه لماسبيرو.. إشادة عمالية بدعم الحكومة للإعلام الوطني

مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة
مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة
الديب أبوعلي

ثمن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار وزير المالية أحمد كجوك بزيادة مخصصات الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) بنحو مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطوة تعكس توجهًا حكوميًا واضحا لدعم وتطوير الإعلام الرسمي.

وقال البدوي، إن الإعلان الذي جاء خلال مشاركة وزير المالية في صالون ماسبيرو الثقافي يمثل دفعة قوية لمسيرة التطوير التي تشهدها الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة، يتحرك بخطوات متسارعة نحو تحديث أدوات العمل الإعلامي واستعادة الدور الوطني والتنويري لماسبيرو.

دعم ماسبيرو بمليار جنيه

وأضاف أن استراتيجية التطوير الحالية تستهدف تحفيز الطاقات الإبداعية للعاملين بالمؤسسة الإعلامية الوطنية، وإحياء روح الابتكار المسؤول التي طالما ميزت التلفزيون المصري باعتباره أحد أهم أدوات تشكيل الوعي العام.

وأوضح البدوي أن دعم ماسبيرو جاء عقب موافقة وزارة المالية على رفع قيمة بند "الخدمات المؤداة" التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحريك هذا البند منذ عام 2011، ما يمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات المالية التي واجهت المؤسسة على مدار سنوات.

وأشار إلى أن القرار يأتي في توقيت مناسب لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية داخل المبنى العريق، الذي يحمل إرثًا وطنيًا وإعلاميًا كبيرًا أسهم في تشكيل الرأي العام المصري والعربي، لافتًا إلى أن الزيادة ستسهم في الوفاء بالتزامات الهيئة تجاه العاملين وأصحاب المعاشات بصورة أكثر استدامة.
وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أن الدعم المالي الجديد سيساعد بقوة في تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تتبناها الهيئة الوطنية للإعلام، والتي ترتكز على تحديث المحتوى البرامجي وتطوير البنية التكنولوجية لقطاعات الإذاعة والتلفزيون، بما يعزز قدرة الإعلام الوطني على مواكبة المتغيرات واستعادة مكانته ودوره التنويري في المجتمع.
عنوان بديل:

البدوي: زيادة مخصصات ماسبيرو خطوة تاريخية لاستعادة الدور التنويري للإعلام الرسمي
دعم حكومي جديد لماسبيرو.. مليار جنيه لتعزيز التطوير وإنهاء الأعباء المالية
بعد زيادة المخصصات.. البدوي: ماسبيرو يستعيد عافيته ودوره في تشكيل الوعي الوطني

ماسبيرو مجدي البدوي النقابة العامة للصحافة والطباعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزير المالية أحمد كجوك الهيئة الوطنية للإعلام وزير المالية

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