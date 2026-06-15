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بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية

غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة
غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات قنا وأسوان والمنيا والجيزة أسفرت عن غلق وتشميع 27 منشأة طبية غير مرخصة، ورصد وضبط عدد من حالات انتحال صفة الممارسة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الحملات تعكس كفاءة منظومة الرصد والتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الطبية، وقدرة فرق العلاج الحر على اكتشاف المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي ممارسة طبية تتم خارج الأطر القانونية أو دون ترخيص.

غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة

ضبط عدد من المخالفات المتنوعة

وأشار إلى أن الحملات بمحافظات قنا وأسوان والمنيا والجيزة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، شملت تشغيل منشآت دون ترخيص، وحيازة أدوية مجهولة المصدر، واستخدام أجهزة طبية غير مرخصة، فضلًا عن رصد حالات ادعاء تقديم خدمات طبية دون استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص  استمرار حملات التفتيش والرقابة بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة، داعيًا المواطنين إلى تلقي الخدمات الطبية من المنشآت المرخصة فقط، والتحقق من التراخيص الرسمية للمنشآت والممارسين الصحيين قبل الحصول على أي خدمة طبية.

غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة
وزارة الصحة منشأة طبية وزارة الصحة والسكان انتحال صفة الممارسة الطبية

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