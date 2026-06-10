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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج.. وضبط مخزن أدوية غير مرخص

جانب من الحملة
جانب من الحملة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز الماسة الطبي بالمرج، الكائن بشارع عبد الله الرفاعي من شارع مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية وضبط مخزن أدوية غير مرخص داخل المنشأة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالقاهرة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين.

كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة التي تمت يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 رصدت المركز يعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 135 لسنة 2004، كما تم ضبط مخزن غير مرخص بالدور الثاني يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية محفوظة في ظروف غير مناسبة (درجة حرارة مرتفعة وسوء تهوية)، ما يؤثر على فعاليتها.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم تشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.

وقال المتحدث الرسمي إنه تم نقل ثلاثة أطفال كانوا بالحضانات وسيدة بالرعاية إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، لضمان سلامتهم واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية المناسبة.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الموسعة، وتشدد على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطن المصري.

وزارة الصحة مركز الماسة الطبي مخزن أدوية وزارة الصحة والسكان محافظة القاهرة مؤسسة الزكاة وزير الصحة

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