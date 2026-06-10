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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. الصحة تغلق 17 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان بالمقطم

بالاسماء .. الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم
بالاسماء .. الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن إغلاق المراكز التالية: «الطموح، مؤسسة الحرية، حريتي، النجاة، الحياة، الحرية، النور، طوق النجاة، بداية جديدة، أجيال، حياة مختلفة، شباب التعافي، الفائزون، الأبطال، التعافي، دار النور، الدعاة».

من جانبه أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

 الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم

وأشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها، وهي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

وأوضح أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا على النزلاء.

الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستغرام.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الموسعة لردع المخالفات وحماية صحة المواطنين.

الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم
وزارة الصحة والسكان علاج الإدمان المقطم الطب النفسي محافظة القاهرة العلاج الحر

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