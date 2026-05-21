قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء .. الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور

المراكز المُغلقة
المراكز المُغلقة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

أسماء المراكز المُغلقة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة التالية: «صناع الأمل، التأهيل، ابدء حياتك، حريتي، الأصيل، الأمانة، الفرح، مؤسسة الزهور، التغيير، طريق الحياة، الأمل، بداية، الإخلاص، الأبطال، الالتقاء، الفائزون».

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها، وهي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

وزارة الصحة والسكان محافظة القليوبية الاشتراطات الصحية تراخيص رسمية المنشآت الطبية صحة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد