نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالإسكندرية ويحيل المتغيبين ومسؤولين للتحقيق

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، شملت مكتب صحة ووحدة طب أسرة العامرية، ومستوصف صدر العامرية، ومستشفى العامرية العام، ومستشفى كرموز للتأمين الصحي.

وجاءت الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي قصور أو مخالفات والعمل على حلها فوراً لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير وجه خلال الجولة بإحالة المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، كما أحال مديرة المنطقة الطبية بمنطقة العامرية ومسؤول الرعاية الأساسية بالمنطقة للتحقيق، مع نقل مدير الرعاية الأساسية إلى موقع آخر.

وأضاف أن الدكتور محمد الطيب تفقد مختلف الأقسام والعيادات والصيدليات والمخازن والمعامل، واطلع على معدلات التردد وتوافر الأدوية والمستلزمات والطعوم، موجهاً بتوفير أي نواقص فوراً، كما وجه بتشكيل لجان من قطاع الطب العلاجي والمديرية لمراجعة أعمال الأمن والنظافة والصيانة وعقود الشركات، ودراسة نقل بعض المنشآت إلى مواقع أفضل، بالإضافة إلى مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

التأكيد على عدم تأثر الخدمة الطبية بأي نقص

واختتم نائب الوزير جولته بتفقد أقسام الرعاية المركزة والطوارئ والحضانات، مطمئناً على الحالة الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمة الطبية بأي نقص.

رافق نائب الوزير خلال الجولة: الدكتورة فاطمة نصار، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الصحي والسياسات، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور عصام نبيل، مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع العلاجي، والدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، والدكتور أحمد بحلاق، وكيل العلاجي بالمديرية.