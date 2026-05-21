قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
وزير التموين يبحث تعزيز تجارة الحبوب مع مدير البورصة الروسية للسلع
"وداعًا للملك"..منشور ليفربول عن محمد صلاح يشعل مواقع التواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد المنياوي: ذهبيتا بطولة أفريقيا دافع قوي من اجل حلم بارالمبياد لوس أنجلوس 2028

المنياوي
المنياوي
ياسمين تيسير

أعرب محمد المنياوي لاعب منتخب مصر في رفع الأثقال البارالمبية عن سعادته بتحقيق ميداليتين ذهبيتين في بطولة أفريقيا لرفع الاثقال البارالمبي 
وأشار المنياوي إلى أن البطولة تشهد منافسات قوية بين جميع اللاعبين في جميع الأوزان مشيرا إلى أن الفوز بذهبيتى أفريقيا مجرد بداية للحلم الأكبر وهو تحقيق ذهبية بارالمبياد لوس أنجلوس 2028.
 

وقدم المنياوي شكره لوزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل وشركة ايديتا للصناعات الغذائية وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لدعمهم المستمر لي خلال الفترة الماضية وبأذن الله سيكون هذا الدعم دافع لى قوي قبل انطلاق بارالمبياد لوس أنجلوس.


يذكر ان محمد المنياوي قد حقق ذهبية بارالمبياد باريس 2024 
وتقام بطولة أفريقيا المفتوحة خلال الفترة من 18 حتى 23 مايو في مدينة وهران بالجزائر بمشاركة نحو 159 لاعبًا يمثلون 24 دولة. 

وتضم قائمة اللاعبين 20 لاعبًا بواقع 13 لاعبًا و 7 لاعبات. 

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: هادي صومائيل (49 كجم)، عبد الرحمن فتح الله (54 كجم)، محمد المنياوي (59 كجم)، عادل مصدق (59 كجم)، فؤاد محمود (65 كجم)، علي نصر (65 كجم)، شريف عثمان (72 كجم)، ساهر محمد (72 كجم)، محمود صبري (80 كجم)، حسن العطار (80 كجم)، محمد صبحي (88 كجم)، مظهر تمام (88 كجم)، هاني محسن (97 كجم). فيما ضمت قائمة اللاعبات كل من: إيناس الجبالي (41 كجم)، نوال الرفاعي (55 كجم)، رحاب رضوان (61 كجم)، فاطمة محروس (67 كجم)، صفاء ابراهيم (79 كجم)، نجلاء عبد الحميد (86 كجم)، اماني الدسوقي (+86 كجم). ويقود المنتخب المصري فنيًا شعبان يحيى المدير الفني، هاني محمود (مدرب)، أحمد فرغل (مدرب)، محمد عوض (اداري)، محمد عبد الفتاح (الطبيب المرافق).

 فيما يرأس البعثة في الجزائر ابراهيم أمين رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي الذي قال أنه تم اختيار قوام المنتخب المصري المشارك في البطولة وفق الأرقام التي تم تحقيقها في تجارب المنتخب، كما أكد رئيس الاتحاد المصري أن هدف المنتخب هو حصد أكبر عدد من الميداليات والتتويج باللقب الإفريقي بالإضافة الى تحسين أرقام اللاعبين.

وزارة الرياضة المنياوي جوهر نبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا

مضيق هرمز

الخارجية الفرنسية: ليس من أهداف الناتو التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز

بوتين

بوتين: الأسطول النووي الروسي ضمان موثوق لسيادة البلاد في ظل تصاعد التوترات الدولية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد