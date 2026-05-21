محمد المنياوي: ذهبيتا بطولة أفريقيا دافع قوي من اجل حلم بارالمبياد لوس أنجلوس 2028

أعرب محمد المنياوي لاعب منتخب مصر في رفع الأثقال البارالمبية عن سعادته بتحقيق ميداليتين ذهبيتين في بطولة أفريقيا لرفع الاثقال البارالمبي

وأشار المنياوي إلى أن البطولة تشهد منافسات قوية بين جميع اللاعبين في جميع الأوزان مشيرا إلى أن الفوز بذهبيتى أفريقيا مجرد بداية للحلم الأكبر وهو تحقيق ذهبية بارالمبياد لوس أنجلوس 2028.



وقدم المنياوي شكره لوزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل وشركة ايديتا للصناعات الغذائية وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لدعمهم المستمر لي خلال الفترة الماضية وبأذن الله سيكون هذا الدعم دافع لى قوي قبل انطلاق بارالمبياد لوس أنجلوس.



يذكر ان محمد المنياوي قد حقق ذهبية بارالمبياد باريس 2024

وتقام بطولة أفريقيا المفتوحة خلال الفترة من 18 حتى 23 مايو في مدينة وهران بالجزائر بمشاركة نحو 159 لاعبًا يمثلون 24 دولة.

وتضم قائمة اللاعبين 20 لاعبًا بواقع 13 لاعبًا و 7 لاعبات.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: هادي صومائيل (49 كجم)، عبد الرحمن فتح الله (54 كجم)، محمد المنياوي (59 كجم)، عادل مصدق (59 كجم)، فؤاد محمود (65 كجم)، علي نصر (65 كجم)، شريف عثمان (72 كجم)، ساهر محمد (72 كجم)، محمود صبري (80 كجم)، حسن العطار (80 كجم)، محمد صبحي (88 كجم)، مظهر تمام (88 كجم)، هاني محسن (97 كجم). فيما ضمت قائمة اللاعبات كل من: إيناس الجبالي (41 كجم)، نوال الرفاعي (55 كجم)، رحاب رضوان (61 كجم)، فاطمة محروس (67 كجم)، صفاء ابراهيم (79 كجم)، نجلاء عبد الحميد (86 كجم)، اماني الدسوقي (+86 كجم). ويقود المنتخب المصري فنيًا شعبان يحيى المدير الفني، هاني محمود (مدرب)، أحمد فرغل (مدرب)، محمد عوض (اداري)، محمد عبد الفتاح (الطبيب المرافق).

فيما يرأس البعثة في الجزائر ابراهيم أمين رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي الذي قال أنه تم اختيار قوام المنتخب المصري المشارك في البطولة وفق الأرقام التي تم تحقيقها في تجارب المنتخب، كما أكد رئيس الاتحاد المصري أن هدف المنتخب هو حصد أكبر عدد من الميداليات والتتويج باللقب الإفريقي بالإضافة الى تحسين أرقام اللاعبين.