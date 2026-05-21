قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كابوس روسي يرعب العالم.. بوتين يعلن عن صاروخ يخترق أقوى أنظمة الدفاع الصاروخي
رعب إيبولا.. تغيير مسار طائرة أمريكية إلى كندا بعد ركوب شخص من الكونغو
قبل إعلان سعر الفائدة.. الذهب يتراجع 30 جنيهًا داخل الصاغة
عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية بالتوازي مع اقتراب حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال الساعات القلائل المقبل.

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم والذي كشف عن اقتراب موعد تحديد سعر الفائدة في البنوك المصرية مساء اليوم.

البنك المركزي المصري

ما القصة؟

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي يتضمن إجراء لجنة السياسيات النقدية اجتماعها الثالث لهذا العام وفقا لجداول ثابتة ومحددة بتوقيتات اجتماعات سعر الفائدة.

أهمية سعر الفائدة

ويعد تحديد سعر الفائدة في البنوك من الملفات الأكثر أهمية في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية بوجه عام، باعتباره أحد المؤشرات القوية في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض، ما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

البنك المركزي

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة، فهو مهم بعض الشيء، حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

محددات سعر الفائدة 

قرارات البنك المركزي الخاصة بمحددات سعر الفائدة، والتي يتم أخذها في الاعتبار، من أبرزها قدرات الاحتياطي النقدي حيث سجل في نهاية الشهر الماضي نموا غير مسبوق علي مدار الشهور السابقة ليصل في الوقت الحالي إلى 53,01 مليار دولار.

بالإضافة إلى أن معدلات التضخم هي المعيار الأبرز في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة؛ حيث سجل تراجعا بنسبة 13.8% بنهاية أبريل الماضي مقابل 14% في مارس السابق له بتحسن قدره 0.2%.

البنك المركزي

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن إجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده خلال الساعات المقبلة؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية على التوالي.

وأرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين واستمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

مواعيد اجتماعات سعر الفائدة على مدار العام

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه لسعر الفائدة اليوم، الخميس، وهو الاجتماع الثالث لهذا العام.

وتتبقى له 5 اجتماعات أخرى، من بينها الاجتماع الرابع  في 9 يونيو المقبل والخامس في أغسطس القادم والسادس في 24 سبتمبر من نفس العام والسابع في 29 أكتوبر 2026، وآخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية والمنعقد في أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%

سعر الفائدة البنك المركزي المصري لجنة السياسيات النقدية اخبار مصر مال واعمال الفائدة في البنوك التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد