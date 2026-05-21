قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
أحمد حسن: اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة إيقاف القيد
تحرك برلماني عاجل لمواجهة خطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين
مدبولي يستقل الأتوبيس الكهربائي من أمام مقر مجلس الوزراء للقيام بجولة تفقدية بمشروعات العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا للناشئين.. وموعد المباراة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسلام مقلد

نجح منتخب مصر للناشئين في حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب، وذلك رغم خسارته أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1، في ختام منافسات دور المجموعات.

خسارة أمام المغرب وتأهل رسمي

وخاض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب المغرب، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، حيث انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ورغم الهزيمة، تمكن منتخب مصر من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام منتخب إثيوبيا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على منتخب تونس بنتيجة 2-1، ثم تلقى خسارته الأولى أمام المغرب في الجولة الأخيرة.

وبهذه النتائج، أنهى المنتخب الوطني دور المجموعات في الوصافة خلف المنتخب المغربي، ليواصل مشواره في البطولة القارية.

هدف رائع لزياد سعودي

وشهدت مواجهة المغرب تسجيل منتخب مصر هدفه الوحيد عن طريق اللاعب زياد سعودي، الذي أحرز هدفًا مميزًا بضربة مزدوجة رائعة، لفتت الأنظار خلال المباراة.

كوت ديفوار منافس الفراعنة في ربع النهائي

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي منتخب كوت ديفوار، متصدر المجموعة الثانية، والذي تأهل بعدما جمع 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، يوم الأحد الموافق 24 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا كأس أمم إفريقيا المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

ترشيحاتنا

الحج

الحج 2026.. منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وتنظيم غير مسبوق

بوتين وشي

باحث : الحديث عن تحالف عسكري روسي صيني رواية أمريكية

بوتين وشي

محلل شئون دفاعية: الصين توفر مكونات دفاعية لروسيا

بالصور

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد