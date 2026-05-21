منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا للناشئين.. وموعد المباراة

نجح منتخب مصر للناشئين في حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب، وذلك رغم خسارته أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1، في ختام منافسات دور المجموعات.

خسارة أمام المغرب وتأهل رسمي

وخاض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب المغرب، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، حيث انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ورغم الهزيمة، تمكن منتخب مصر من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام منتخب إثيوبيا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على منتخب تونس بنتيجة 2-1، ثم تلقى خسارته الأولى أمام المغرب في الجولة الأخيرة.

وبهذه النتائج، أنهى المنتخب الوطني دور المجموعات في الوصافة خلف المنتخب المغربي، ليواصل مشواره في البطولة القارية.

هدف رائع لزياد سعودي

وشهدت مواجهة المغرب تسجيل منتخب مصر هدفه الوحيد عن طريق اللاعب زياد سعودي، الذي أحرز هدفًا مميزًا بضربة مزدوجة رائعة، لفتت الأنظار خلال المباراة.

كوت ديفوار منافس الفراعنة في ربع النهائي

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي منتخب كوت ديفوار، متصدر المجموعة الثانية، والذي تأهل بعدما جمع 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، يوم الأحد الموافق 24 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.