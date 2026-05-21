وداعًا للملك.. فيلم وثائقي جديد يوثق أبرز لحظات محمد صلاح مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن عرض فيلم وثائقي جديد بعنوان “صلاح: وداعًا للملك”، غدًا الجمعة 22 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بريطانيا، احتفاءً بالإنجازات الاستثنائية التي حققها النجم المصري محمد صلاح بقميص الريدز رقم 11.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الفيلم يتضمن مقابلة مطولة وصريحة مع محمد صلاح داخل غرفة ملابس الفريق بملعب أنفيلد، والتي تحولت إلى مسرح حميمي يستعرض من خلاله النجم المصري أبرز محطات رحلته مع الفريق.

ويستعيد صلاح خلال الفيلم العديد من الأهداف التاريخية والأرقام القياسية والذكريات التي صنعت مسيرته مع ليفربول، كما يكشف عن مشاعره ورؤيته الخاصة تجاه تلك الرحلة الحافلة بالنجاحات.

كما يظهر قائد منتخب مصر برفقة ابنتيه على أرضية ملعب أنفيلد، في مشاهد خاصة تعيد إحياء بعض اللحظات الخالدة داخل الملعب، من نفس المواقع التي شهدت تلك الذكريات.