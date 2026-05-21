بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري

أعلن نادي بورتو رحيل المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، وذلك بعد نصف موسم فقط من عودته إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

عودة أوروبية بحثًا عن حلم المونديال

وكان تياجو سيلفا، البالغ من العمر 41 عامًا، قد قرر العودة من البرازيل إلى الملاعب الأوروبية في يناير الماضي، على أمل تعزيز فرصه في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026.

ورغم نجاحه في التتويج بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو، فإن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بضمه إلى قائمة “السليساو” خلال المرحلة الحالية.

نهاية المشوار في شمال البرتغال

وأكد النادي البرتغالي أن اللاعب سيرحل مع نهاية عقده في يونيو المقبل، بعدما أصبح لاعبًا حرًا، دون التوصل لاتفاق بشأن تمديد استمراره مع الفريق.

وشهدت مسيرة تياجو سيلفا مع بورتو فترتين مختلفتين، حيث كانت البداية الأولى عام 2004 عندما لعب ضمن صفوف الفريق الرديف، في محطة مبكرة من مسيرته الطويلة التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من أبرز المسيرات الدفاعية في كرة القدم العالمية.

لقب الدوري في العودة الثانية

أما فترته الثانية مع بورتو، فقد شهدت مساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي، الذي حمل الرقم 33 في تاريخ النادي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالألقاب.

ويمتلك المدافع البرازيلي مسيرة كبيرة في أوروبا، بعدما لعب بقميص أندية كبرى مثل ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وحقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

رسالة وداع من بورتو

واختتم نادي بورتو بيانه بتوجيه الشكر إلى تياجو سيلفا، متمنيًا له التوفيق في محطته المقبلة، بعد نهاية تجربته القصيرة مع الفريق البرتغالي.