حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن المدير الفني للأهلي “توروب” لم يصل إلى التشكيل الأمثل أو طريقة اللعب المناسبة إلا في وقت متأخر، معتبرًا أن الفريق تعامل خلال فترة توليه كـ”حقل تجارب” قبل الاستقرار الفني.

وقال فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك” إن المدرب لم يتعرف على الطريقة المثالية لإدارة المباريات إلا بعد فوات الأوان، مضيفًا: “لو كان وصل بدري شهرين فقط، كان الأهلي كسب الدوري وأفريقيا، وحافظ على ترتيبه كأفضل نادي في أفريقيا بدلًا من كونه أصبح المصنف الثاني بعد صن داونز”.

وأشار إلى أن التأخر في الوصول إلى التوليفة المناسبة أثر على نتائج الفريق خلال الموسم، سواء محليًا أو قاريًا.