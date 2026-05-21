برشاش الثلج|مدير مدرسة يحتفل مع طلابه بإنتهاء الدراسة وسط هتافات "خلصنا امتحانات"

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، صورا تم تصويرها من داخل مدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة ، تكشف عن حرص مدير المدرسة على مشاركة الطلاب احتفالهم بنهاية امتحانات آخر العام 2026 ، حيث قام برش “بخاخ الثلج ” على الطلاب في فناء المدرسة وسط هتاف الطلاب “خلصنا امتحانات”

وقال عادل عبد الرحمن أحمد مدير المدرسة : حرصنا على تحقيق الخروج الآمن للتلاميذ بعد إنتهاء الامتحانات ، واحتفلنا معهم بنهاية الامتحانات ، يارب بالنجاح والتوفيق للجميع

وكان قد أشاد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بمستوى الانضباط والالتزام داخل لجان امتحانات نهاية العام 2026 ، مثمناً الجهود المبذولة من قِبل الإدارات التعليمية وهيئات التدريس، والتي تضمنت التأكد من نظافة المدارس وسلامة المرافق وتوافر الإضاءة والتهوية المناسبة. وتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بكل دقة. و الربط المستمر بين المدارس وغرف العمليات بالإدارة والمديرية لرصد أي معوقات والتدخل الفوري لحلها.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن نجاح منظومة الامتحانات هو ثمرة تكاتف العمل الجماعي والتنسيق الوثيق بين كافة أطراف المنظومة التعليمية، مشدداً على أن المديرية تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها،

ولفت وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية حتى انتهاء الماراثون الامتحاني بالشكل الأمثل

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة "إننا نعمل وفق رؤية شاملة تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، وسعينا جاهدين لتحويل فترة الامتحانات إلى تجربة منظمة تعكس مدى تطور الأداء الإداري والتربوي في تعليم الجيزة، بما يتماشى مع المعايير الدولية."





