هولندا تستدعي السفير الاسرائيلي بسبب سوء معاملة بن غفير لعناصر أسطول غزة

قال وزير الخارجية الهولندي، توم بيرندسن، إن بلاده تعتزم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي، احتجاجًا على ما وصفه بـ«المعاملة غير المقبولة» التي يتعرض لها نشطاء من أسطول مساعدات غزة المحتجزين.

وجاء الموقف الهولندي عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر مجموعة من النشطاء وهم مقيدو الأيدي ويجبرون على الجثو أثناء احتجازهم.

وقال بيرندسن، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الصور التي نشرها بن غفير «مروعة وغير مقبولة»، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا للكرامة الإنسانية، وفق تعبيره، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف الوزير الهولندي أنه أثار القضية بشكل مباشر مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، مشيرًا إلى أن خطوة استدعاء السفير تأتي في إطار الاعتراض الرسمي على ما حدث.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول نشطاء من «أسطول الصمود» في ميناء أسدود، حيث بدت عليهم القيود وأُجبروا على الجلوس ووجوههم باتجاه الأرض، فيما ظهر بن غفير في الموقع وهو يلوّح بالعلم الإسرائيلي، وسط هتافات من إحدى المشاركات تطالب بـ«الحرية لفلسطين».