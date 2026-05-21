حوادث

في يوم ولادته.. سيدة منتقبة تخطف رضيعاً من داخل عيادة خاصة بقنا

يوسف رجب

تمكنت سيدة منتقبة من خداع ربة منزل، واختلفت رضيعها بحيلة ماكرة بعد ساعات قليلة من ولادته بأحد المراكز الطبية الخاصة بمركز أبوتشت شمال قنا.

وادعت السيدة المنتقبة، أنها ممرضة بالمركز الطبى، وأن الطبيب يحتاج لفحص الطفل والنظر عليه، ودون أى تردد أعطت ربة المنزل رضيعها للمنتقبة المجهولة والتى لاذت بالفرار خارج المركز الطبى.

وبعد وقت من الإنتظار، لم تأتى الممرضة المزعومة ولم تجد ربة المنزل مولودها، وبسؤال مسئولى المركز، أفادوا بعدم وجود ممرضة بالأوصاف المذكورة، وهو ما أكد وجود جريمة اختطاف للرضيع.

وتقدمت ربة المنزل، ببلاغ فى قسم الشرطة، تتهم سيدة منتقبة مجهولة الهوية، باختطاف رضيعها بعد ساعات من الولادة، حيث ادعت أنها ممرضة بالمركز الطبى.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمة باختطاف الرضيع، وتسليمه لذويه، كما يتم فحص الكاميرات المحيطة لتتبع خط سير المتهمة.

