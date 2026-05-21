انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 21 مايو 2026

تشهد مصر اليوم الخميس 21 مايو 2026 تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أيام من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي سيطر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتحسن الإحساس العام بالطقس وفقًا لما رصدة برنامج صباح البلد.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم أجواءً معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يستمر الطقس شديد الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد ولكن بدرجات أقل من الأيام الماضية.

كما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، وهو ما يمنح المواطنين شعورًا أفضل مقارنة بالموجة الحارة الأخيرة التي رفعت درجات الحرارة لمستويات قياسية ببعض المحافظات.

انكسار الموجة الحارة وتحسن الأجواء

أوضحت هيئة الأرصاد أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية بدأت في الانكسار بشكل واضح، خاصة على المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في الطقس يسمح بممارسة الأنشطة اليومية بصورة أفضل.

كما تشهد محافظات جنوب الصعيد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بعد أن سجلت بعض المناطق درجات حرارة قاربت 48 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.

شبورة مائية وأمطار خفيفة

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح المبكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 21 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 29 للعظمى – 18 للصغرى

العاصمة الإدارية: 30 – 17

6 أكتوبر: 30 – 17

بنها: 28 – 18

دمنهور: 28 – 17

كفر الشيخ: 28 – 17

المنصورة: 28 – 18

الزقازيق: 29 – 18

طنطا: 28 – 17

شبين الكوم: 28 – 17

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 32 – 18

السويس: 31 – 18

العريش: 26 – 16

رفح: 25 – 16

رأس سدر: 30 – 19

نخل: 30 – 16

سانت كاترين: 26 – 12

الطور: 25 – 19

طابا: 24 – 17

شرم الشيخ: 31 – 22

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 24 – 18

العلمين: 23 – 17

مطروح: 24 – 17

السلوم: 25 – 17

دمياط: 26 – 18

بورسعيد: 26 – 19

بلطيم: 27 – 17

محافظات الصعيد

الفيوم: 29 – 18

بني سويف: 29 – 18

المنيا: 30 – 17

أسيوط: 30 – 17

سوهاج: 31 – 18

قنا: 33 – 21

الأقصر: 35 – 22

أسوان: 36 – 22

الوادي الجديد: 34 – 22

أبو سمبل: 38 – 23

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 31 – 21

سفاجا: 31 – 21

مرسى علم: 32 – 22

الشلاتين: 32 – 24

حلايب: 30 – 25

أبو رماد: 35 – 23

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

القيادة بحذر أثناء الشبورة المائية صباحًا.

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر بسبب التغيرات السريعة في حالة الطقس.

ارتداء ملابس مناسبة للأجواء المعتدلة ليلًا والصباحية.

تحسن تدريجي قبل عيد الأضحى

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى استمرار التحسن التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بأجواء أكثر اعتدالًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مقارنة بالفترة الماضية.