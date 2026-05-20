علماء أمريكيون: يوجد 4 أنواع من الكائنات الفضائية.. اعرف أشكالها وأسمائها

أثار عالم سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ضجة كبيرة بسبب كشفه أن الحكومة الأميركية على دراية تامة بوجود أنواع متعددة من الكائنات الفضائية.

وقال دكتور هال بوثوف، الفيزيائي والمهندس الكهربائي الذي كان يعمل ببرامج استخباراتية سرية ترتبط بالتجسس النفسي وتعقب الأجسام الطائرة المجهولة في السبعينيات والثمانينيات، والفرق التي قامت بجمع حطام الأطباق الطائرة المنكوبة تعاملت مع 4 أنواع مختلفة من الكائنات على الأقل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الدكتور إريك ديفيس، مدير سابق لمشروعات بالغة السرية للبنتاغون، قد أدلى بشهادة أمام الكونغرس كشف فيها أن المركبات المجهولة التي سبق أن عثر عليها قد يكون جرى تشغيلها من قبل أربعة أنواع من الكائنات الفضائية، وهي: "الرماديون، والنورديون، والحشريون، والزواحف".

وحذر ديفيس من وجود علاقة بين هذه الكائنات ومشاريع شديدة السرية مخصصة للهندسة العكسية لتلك التقنيات المتطورة، فيما يشبه الحرب الباردة ، وإليكم أبرز أنواع هذه الكائنات الفضائية:

الرماديون: يمثلون الصورة الكلاسيكية النمطية للفضائيين فهم كائنات قصيرة القامة ورؤوسهم كبيرة ولديهم أعين سوداء متسعة تشبه حبة اللوز.

النورديون: يشبهون البشر في مظهرهم بشكل كبير، إلا أنهم أطول، ويمتلكون شعر أشقر، وأعين زرقاء، وبشرة بيضاء.

الزواحف: كائنات فضائية ولكنها تشبه الأفاعي والسحالي في تكوينها لكنها تمشي بطريقة البشر وتستطيع التحول وتغيير شكلها، مما يعزز شائعات انتشارها في المجتمع الإنساني رغم عدم وجود دليل على ذلك.

الحشريون: مخلوقات ضخمة تشبه حشرة “السرعوف” حيث تمتلك أطرافاً متعددة وهيكلاً خارجياً يحميها ولديها فك وقرون استشعار.

وقال ديفيس لأعضاء الكونغرس العام الماضي: بالنسبة لأنواع الزواحف والحشريين ليس المقصود أنهم زواحف أو حشرات فعليا ولكنهم يشبهون فى الشكل كائنات بشرية تمتلك صفات زواحف أو حشرات حيث لديهم رأساً وأربعة أطراف وجذعا.