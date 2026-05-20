البديوي: البيان المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين

وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة كريس براينت، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وأوضح البديوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية ، أن التوقيع على البيان المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة يُعد نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وسيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية للجانبين لأجيال قادمة، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون والمملكة المتحدة على حدٍّ سواء، وأن تعميق التكامل الاقتصادي بين الشعوب هو أمر لا غنى عنه.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمِّم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، هي اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، كما أُنجِزت في كلٍّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعيًا، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به العلاقات الاقتصادية.