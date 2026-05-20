رياضة

بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

أحمد موسي
أحمد موسي
علا محمد

علق الإعلامي أحمد موسي بعد تتويج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وكتب أحمد موسي عبر حسابه علي موقع اكس :"بكل روح رياضية مبروووك فوز نادى الزمالك ببطولة الدوري.
الدرع في ميت عقبة فرحة كبيرة يستحقوها".

واضاف موسي :"يستحق الزمالك الفوز بهذه البطولة. 
مبرووك لجماهير الزمالك في كل مكان.
الجماهير هي البطل الحقيقي التى تحملت ودعمت فريقها وكانت اللاعب رقم واحد ".

وتابع :"مبرووك لمجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وللمدرب المحترم معتمد جمال والجهاز الفني" .

و نجح الزمالك في حسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

بينما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.

