منسي أول تغييرات الزمالك أمام سيراميكا في الدقيقة 72 بدلاً من خوان بيزيرا

أجرى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أول تغييرات الفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، بإشراك ناصر منسي بدلاً من البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التبديل في ظل رغبة الجهاز الفني للزمالك في تنشيط الجانب الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، والحفاظ على تقدم الفريق أمام سيراميكا.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر منسي، وعمرو ناصر.

في المقابل، بدأ سيراميكا كليوباترا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رجب نبيل – سعد سمير – أحمد عابدين – أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد رضا بوبو – أحمد بلحاج – أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد طارق، محمد المغربي، چاستيس آرثر، حسين السيد، عمرو قلاوة، إبراهيم محمد، صديق إيجولا، محمد رضا، وماثيو أوجور.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.