قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
رغم التحديات الإقليمية.. المطارات المصرية تواصل النمو بوتيرة تتجاوز العام الماضي
أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: الحريديم قنبلة موقوتة داخل إسرائيل وتهديد للجيش والحكومة

إسرائيل
إسرائيل
رحمة سمير

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الحريديم يمثلون قنبلة موقوتة داخل إسرائيل، نظرًا لمشاكلهم الكبيرة مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الأساس الذي بُني عليه وجود الحريديم هو تفريغهم لدراسة التوراة.

وأضافت الضاوي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحريديم بدأوا كجماعة صوفية في الديانة اليهودية وكانوا متواجدين في أوروبا الشرقية، ويبلغ عددهم حوالي 1.3 مليون داخل إسرائيل، ويتمتعون بكثير من الامتيازات التي تُعفيهم من المشاركة في العمل بالعديد من المؤسسات الإسرائيلية، وخاصة الجيش الإسرائيلي، ما جعلهم مصدر ضغط مستمر على الحكومة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن إسرائيل وُضعت على أسس دينية تخالف القوانين الدولية، مشددة على أن بن جريون كان يستغل الحريديم سياسيًا، ونتنياهو استمر في استغلالهم، ما تسبب في ضغوط لإنهاء الاستثناءات الممنوحة لهم، خصوصًا بعد زيادة مدة التجنيد في الجيش الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث أصبح هناك مطالبات لدخول 65 ألف حريدي لتغطية نقص الجنود.

وشددت هند الضاوي على أن إسرائيل تعلن رسميًا عن ألف قتيل فقط، وهو رقم غير دقيق، بينما التقديرات الحقيقية تصل إلى 14 ألف قتيل و40 ألف مصاب، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين.

هند الضاوي الحريديم الحكومة الإسرائيلية إسرائيل القوانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترشيحاتنا

الأُضحية

دار الإفتاء: الأُضحية شعيرة لا يقوم من الصدقات مقامها

حكم التخلص من كلب عقـ.ــور

هل إنهاء حياة كلب عقـ.ــور لإنقاذ إنسان عليه وزر؟.. أمين الإفتاء يجيب

التراحم

التراحم منهج حياة.. أمين الإفتاء: الإسلام قدم منظومة متكاملة من القيم الاجتماعية

بالصور

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد