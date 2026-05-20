هند الضاوي: الحريديم قنبلة موقوتة داخل إسرائيل وتهديد للجيش والحكومة

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الحريديم يمثلون قنبلة موقوتة داخل إسرائيل، نظرًا لمشاكلهم الكبيرة مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الأساس الذي بُني عليه وجود الحريديم هو تفريغهم لدراسة التوراة.

وأضافت الضاوي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحريديم بدأوا كجماعة صوفية في الديانة اليهودية وكانوا متواجدين في أوروبا الشرقية، ويبلغ عددهم حوالي 1.3 مليون داخل إسرائيل، ويتمتعون بكثير من الامتيازات التي تُعفيهم من المشاركة في العمل بالعديد من المؤسسات الإسرائيلية، وخاصة الجيش الإسرائيلي، ما جعلهم مصدر ضغط مستمر على الحكومة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن إسرائيل وُضعت على أسس دينية تخالف القوانين الدولية، مشددة على أن بن جريون كان يستغل الحريديم سياسيًا، ونتنياهو استمر في استغلالهم، ما تسبب في ضغوط لإنهاء الاستثناءات الممنوحة لهم، خصوصًا بعد زيادة مدة التجنيد في الجيش الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث أصبح هناك مطالبات لدخول 65 ألف حريدي لتغطية نقص الجنود.

وشددت هند الضاوي على أن إسرائيل تعلن رسميًا عن ألف قتيل فقط، وهو رقم غير دقيق، بينما التقديرات الحقيقية تصل إلى 14 ألف قتيل و40 ألف مصاب، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين.