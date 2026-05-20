برلماني: التعليم حجر الأساس لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة مصر المستقبلية

أكد أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام متزايد بقطاع التعليم؛ يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف بناء الإنسان المصري وتأهيله لمتطلبات العصر الحديث.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اعتبار التعليم قضية أمن قومي؛ يؤكد أن الدولة تتعامل مع ملف التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن جودة التعليم أصبحت اليوم معيارًا حاسمًا لقياس قوة الدول وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، لأنه ينعكس مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإنتاج ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار النائب أحمد جابر إلى أن جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، سواء على مستوى البنية التحتية أو تطوير المناهج أو تأهيل المعلمين، تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية شاملة في التعليم.

وشدد على أهمية مواصلة دعم المعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مؤكدًا أن تمكينه مهنيًا وماديًا يعد أحد أهم عوامل نجاح أي إصلاح تعليمي حقيقي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو الطريق الأقصر لبناء دولة قوية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.