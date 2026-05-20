الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

المخرج أحمد حسن يكشف تفاصيل مسلسل «عاليا» ويؤكد: يحمل مفاجآت كبيرة للجمهور

المخرج أحمد حسن مع النجمة غادة عبد الرازق
أوركيد سامي

كشف المخرج أحمد حسن عن آخر تطورات مسلسل «عاليا»، الذي كان من المقرر أن تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني الماضي 2026، مؤكدًا أن العمل لا يزال في مرحلة التحضيرات، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد نهائي لانطلاق التصوير أو العرض.

وقال أحمد حسن في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل «عاليا» يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، مشيرًا إلى أن فريق العمل يسعى لتقديم تجربة مختلفة تليق بتوقعات الجمهور، خاصة في ظل التعاون الذي يجمع عددًا من الأسماء البارزة داخل العمل.

ويعد مسلسل «عاليا» من الأعمال المنتظرة، خاصة أنه يجمع الفنانة غادة عبد الرازق مع المؤلف أيمن سلامة، في عمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية في قالب مليء بالغموض والإثارة.

وكانت غادة عبد الرازق تستعد للمشاركة بالمسلسل ضمن موسم رمضان 2026، قبل أن يتم تأجيل المشروع، وسط حالة من الترقب لدى الجمهور لمعرفة موعد انطلاقه الرسمي.

ويترقب جمهور غادة عبد الرازق الإعلان الرسمي عن تفاصيل أكثر تخص مسلسل «عاليا»، سواء فيما يتعلق بموعد التصوير أو قائمة الأبطال المشاركين، في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت المشروع منذ الكشف عنه لأول مرة.

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

