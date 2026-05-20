الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل إنهاء حياة كلب عقـ.ــور لإنقاذ إنسان عليه وزر؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكم التخلص من كلب عقـ.ــور
حكم التخلص من كلب عقـ.ــور
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول قيام شقيقه بضرب كلب هاجم سيدة مسنة تجاوزت الـ80 عامًا، ما أدى إلى نفوقه، متسائلًا عن وجود إثم في هذا التصرف.

هل قتـ.ــل الكلب أثناء إنقاذ إنسان عليه وزر؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه لا وزر في هذه الحالة، لأن الكلب كان في وضع اعتداء واضح، وكان يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة إنسان.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يُعرف في الفقه بـ"الكلب العقور" هو الكلب الذي يهاجم الناس ويؤذيهم، موضحًا أنه في هذه الحالة يجوز دفع أذاه بكل وسيلة ممكنة، حتى لو أدى ذلك إلى قتله، خاصة إذا لم توجد وسيلة أخرى لمنع ضرره.

وأشار إلى أن الشخص الذي تدخل لم يكن يقصد قتل الكلب، وإنما كان هدفه إنقاذ السيدة من الأذى، لافتًا إلى أن النية هنا تلعب دورًا مهمًا، حيث إن الفعل جاء بدافع الحماية والدفاع، وليس بدافع الاعتداء.

وأكد أن من يدفع الأذى عن غيره لا يتحمل إثمًا إذا ترتب على فعله ضرر غير مقصود، موضحًا أن الكلب في هذه الحالة هو الذي صال واعتدى، وبالتالي فإن دفعه كان أمرًا مشروعًا، ولا حرج فيه شرعًا.

الشريعة توازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على أمن الإنسان

وكان الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، قد أكد أن الشريعة الإسلامية توازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، محذرًا من التصرفات الفردية العنيفة تجاه الكلاب الضالة واصفًا إياها بالهمجية.

وقال الجمل، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن الإطعام محمود لكنه يجب أن يكون منظمًا، بحيث لا تتحول مداخل البيوت أو أسفل الشرفات إلى نقاط تجمع تسبب الذعر أو الأذى للجيران.

وتابع الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف،  أن التسميم أو إطلاق النار على الكلاب محرم شرعًا، معتبرًا أن ضبط الظاهرة هو مسؤولية الجهات المختصة مثل وزارة الزراعة، وفق قوانين ونظريات علمية توازن بين حماية المواطنين ورعاية الحيوان.

طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع

