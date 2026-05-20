يوم الفراق 3 فصول خريف.. بوتين يرحب بالرئيس شي على الطريقة الصينية

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، مستخدماً مثلاً صينياً يُترجم إلى "يوم واحد من الفراق كأنه ثلاثة فصول خريف"، وهو تعبير مجازي يُستخدم في الأدب الصيني القديم للإشارة إلى مرور الزمن.

وكان آخر لقاء جمع الزعيمين خلال العرض العسكري الذي أُقيم في بكين بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من العام الماضي.

وكالة "شينخوا" الصينية، بأن شي أقام حفل استقبال للرئيس الروسي خارج قاعة الشعب الكبرى وسط بكين، قبل أن يعقدا لاحقاً محادثات بين وفدي البلدين داخل القاعة. وذكر التلفزيون الصيني أن بوتين وشي اتفقتا على تمديد معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.





وقال الرئيس الصيني لنظيره الروسي خلال الاجتماع، إنه على البلدين "مساندة جهود التنمية والنهضة المتبادلة"، مضيفاً أن على بكين وموسكو أن "تدفعا نحو نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة"، حسبما أوردت "شينخوا".





وأكد شي لبوتين أن بكين ستواصل "بثبات ودون تردد" تعزيز التنمية طويلة الأمد والصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف أن أسس الثقة المتبادلة بين الصين وروسيا "تزداد قوة باستمرار".