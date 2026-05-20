سموحة يُفسد فرحة بيراميدز ويتعادل في نهاية الشوط الأول

حسم التعادل الايجابي الشوط الأول بين بيراميدز وسموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد الدفاع الجوي في ختام المجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح “بيراميدز” التهديف في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى متقنة من أحمد عاطف لاعب بيراميدز نحو منطقة الجزاء قابلها محمود عبد الحفيظ زلاكة بتسديدة قوية بالرأس سكنت الشباك.

وأدرك “سموحة” هدف التعادل في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من عبده يحيى لاعب سموحة من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء شتتها دفاع بيراميدز بطريقة خاطئة وصلت الكرة الى هشام عادل الذي مر وسدد الكرة سكنت الشباك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي