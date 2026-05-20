قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اطلع يا ولدي.. صرخات أب تهز القلوب أثناء البحث عن نجله الغريق بسوهاج
سموحة يُفسد فرحة بيراميدز ويتعادل في نهاية الشوط الأول
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يُفسد فرحة بيراميدز ويتعادل في نهاية الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

حسم التعادل الايجابي الشوط الأول بين بيراميدز وسموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد الدفاع الجوي في ختام المجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وأفتتح “بيراميدز” التهديف في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى متقنة من أحمد عاطف لاعب بيراميدز نحو منطقة الجزاء قابلها محمود عبد الحفيظ زلاكة بتسديدة قوية بالرأس سكنت الشباك.

وأدرك “سموحة” هدف التعادل في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من عبده يحيى لاعب سموحة من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء شتتها دفاع بيراميدز بطريقة خاطئة وصلت الكرة الى هشام عادل الذي مر وسدد الكرة سكنت الشباك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي  

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي

بيراميدز سموحة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

تعاون جديد بين جامعة طنطا ومؤسسة بنك مصر لدعم الخدمات الطبية | صور

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية لقرية إبيج في كفر الزيات

بالصور

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

السرطان
السرطان
السرطان

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد