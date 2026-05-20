مدرب سموحة يستبعد حارس الفريق من مباراة بيراميدز

استقر أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة على استبعاد الحارس أحمد ميهوب من قائمة الفريق في مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء قرار الاستبعاد بعد عدم تفعيل نادي سموحة بند شراء الحارس بشكل نهائي، ليصبح اللاعب على قوة نادي بيراميدز عقب نهاية المباراة، في ظل انتهاء فترة إعارته مع الفريق السكندري.



وفضل الجهاز الفني لسموحة الاعتماد على عناصر أخرى في مركز حراسة المرمى خلال اللقاء، خاصة مع اقتراب عودة ميهوب رسميًا إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية الموسم.

