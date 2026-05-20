حملات رقابية مكثفة بالإسماعيلية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كثفت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحال تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، هيئة سلامة الغذاء، وقوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات التفتيشية استهدفت المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية بالبعالوة الكبرى والتل الصغير والمحطة بمركز ومدينة التل الكبير، وذلك ضمن خطة رقابية موسعة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسواق خلال فترة العيد.

وأكد أن الحملات تستهدف التأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة للمواطنين، ومتابعة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والداجني، حفاظًا على الصحة العامة.

وشددت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.