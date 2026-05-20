قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
العملات الأجنبية تستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار بكام؟
تكريم الزميلة أوركيد سامي الصحفية بـ صدى البلد من المهرجان الكاثوليكي للسينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات رقابية مكثفة بالإسماعيلية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الاستعدادات
الاستعدادات
الإسماعيلية انجي هيبة

كثفت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحال تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، هيئة سلامة الغذاء، وقوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات التفتيشية استهدفت المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية بالبعالوة الكبرى والتل الصغير والمحطة بمركز ومدينة التل الكبير، وذلك ضمن خطة رقابية موسعة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسواق خلال فترة العيد.

وأكد أن الحملات تستهدف التأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة للمواطنين، ومتابعة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والداجني، حفاظًا على الصحة العامة.

وشددت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

الكائنات الفضائية

علماء أمريكيون: يوجد 4 أنواع من الكائنات الفضائية.. اعرف أشكالها وأسمائها

عصير الجوافة

ما تأثير عصير الجوافة على الجسم؟

الثقة بالنفس

ماذا يحدث لك إذا زودت ثقتك بنفسك؟

بالصور

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

السرطان
السرطان
السرطان

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد