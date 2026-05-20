ما تأثير عصير الجوافة على الجسم؟

يعد عصير الجوافة من المشروبات الصحية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن ما تأثيرها على الجسم.

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم تأثير عصير الجوافة الصحية.

عصير الجوافة لضغط الدم

قد تُساهم فوائد عصير الجوافة الصحية في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

فقد وجدت دراسة أجراها ثابتيمثونغ وآخرون عام 2016 أن عصير الجوافة يُخفّض معدل ضربات القلب وضغط الدم المرتفع. ويُعزى هذا التأثير إلى العناصر الغذائية التي يحتويها عصير الجوافة، مثل فيتامين سي والألياف والبوتاسيوم ومركبات أخرى وبالتالي، يُمكن القول إن عصير الجوافة قد يُؤثر إيجابًا على صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم.

مع ذلك، هذه المعلومات غير كافية، ولذا نحتاج إلى المزيد من الدراسات على البشر لتحديد فوائد عصير الجوافة على صحة الإنسان وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاستشر طبيبك لتشخيص حالتك وتلقي العلاج المناسب.

عصير الجوافة لمرضى السكري



قد يكون لعصير الجوافة تأثيرٌ في خفض مستوى السكر في الدم، وقد يُقلل من مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري.

وقد لاحظت دراسةٌ أُجريت على الحيوانات وأن تناول عصير الجوافة عن طريق الفم يُخفض بشكلٍ ملحوظٍ مستويات السكر في دم الحيوانات ووجد الباحثون أن المكونات الأساسية لعصير الجوافة، مثل الفلافونويدات والكيرسيتين والألياف الغذائية والبكتين وحمض الأورسوليك، مسؤولةٌ عن تنظيم مستويات السكر في الدم وإبطاء امتصاص الجلوكوز في الجسم لذا، يُمكن لمرضى السكري استخدام عصير الجوافة للسيطرة على ارتفاع مستوى السكر في الدم .

مع ذلك، فقد تم التوصل إلى هذه الملاحظات خلال دراسات أجريت على الحيوانات، ولذا، يلزم إجراء المزيد من التجارب السريرية على البشر لتأكيد فعاليته لذلك، قبل استخدام عصير الجوافة، استشر طبيبك، ولا تستخدمه إلا بالكميات العلاجية الموصى بها.

عصير الجوافة في إنقاص الوزن

الجوافة مصدر غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن والألياف الغذائية (البكتين)، مما قد يُسهّل مرور الطعام والفضلات الصلبة عبر الأمعاء و إضافةً إلى ذلك، يخلو عصير الجوافة من الكوليسترول ويحتوي على آثار ضئيلة من الكربوهيدرات لذا، قد يُوفّر شرب عصير الجوافة الطازج كمية أقل بكثير من السكر مقارنةً بعصائر الفاكهة الأخرى إنقاص الوزن وهذا يُرجّح أنه يُساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتنظيم عملية الأيض لذلك، يُمكنك إضافة عصير الجوافة إلى نظامك الغذائي لإنقاص الوزن ومع ذلك، لا تستخدمه كعلاج ذاتي؛ من الأفضل استشارة الطبيب.