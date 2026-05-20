تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 23 متهما، في القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1093 لسنة 2022 حصر أمن دولة علي، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية لجان الدعم المالي»، لجلسة 15 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 30 نوفمبر 2024، المتهمون الأول والثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.