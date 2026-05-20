النصر للسيارات تعود للحياة.. من التوقف إلى إعادة الإحياء واستعادة مكانة الصناعة الوطنية

في مشهد يعكس تحولات لافتة داخل قطاع الصناعة المصري، تعود شركة النصر للسيارات إلى دائرة الإنتاج بعد سنوات من التوقف، لتسطر فصلًا جديدًا في مسيرة واحدة من أقدم قلاع التصنيع في مصر. فبين إعادة تشغيل المصانع، وتطوير خطوط الإنتاج، واستعادة الكوادر، تتشكل ملامح مشروع صناعي يستهدف إعادة إحياء اسم ارتبط بتاريخ الصناعة الوطنية لعقود طويلة.

وأجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة زيارة تفقدية إلى المجمع الصناعي لشركة النصر للسيارات بحلوان، لمتابعة مراحل الإنتاج والوقوف على معدلات التشغيل والتطوير داخل أحد أعرق قلاع صناعة السيارات في مصر.

وشملت الجولة تفقد مصنع الأتوبيسات وخطوط إنتاج الهياكل للميني باص والأتوبيسات، بالإضافة إلى خطوط التشطيب النهائي، كما تفقد الوزير مصنع سيارات الركوب وخطوط التجميع والدهان بالغمر والدهان الآلي باستخدام الروبوتات، فضلاً عن معرض الصناعات المحلية بالمجمع. كما شارك الوزير في مراسم الاحتفال بإنتاج السيارة رقم 1000 من مصنع النصر للسيارات.

النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل



أكد الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن الشركة كانت مغلقة لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن العمل فيها بدأ منذ عامين فقط.

وأضاف «شديد»، خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز"، على هامش تفقد وزير الصناعة لمصنع شركة النصر للسيارات بحلوان، أن الشركة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الـ 24 شهرًا الماضية، من خلال تشغيل مصنع الأتوبيس ومصنع السيارات الملاكي.

وأعرب رئيس شركة النصر للسيارات، عن سعادته بما تم الوصول إليه، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء بفضل القيادة السياسية الراسخة في الصناعة واهتمامها بالمصانع وبالعمالة وتشغيل المواطنين، خاصة أن الشركة حكومية.

إنجاز كبير.. إعادة إحياء أحد أبرز قلاع صناعة السيارات في مصر

وأوضح أنه خلال السنتين الماضيتين، تم تعيين حوالي 800 مهندس وعامل لدعم الإنتاج، بالتعاون مع أبناء الشركة الذين كانوا موجودين، مؤكدًا أن هذا يُعد إنجازًا كبيرًا في إعادة إحياء أحد أبرز قلاع صناعة السيارات في مصر.

أحمد موسى: اسم النصر للسيارات كبير للغاية في التصنيع والتجميع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الصناعة قام بجولة داخل مصنع النصر للسيارات واسم النصر للسيارات كبير للغاية في تصنيع وتجميع السيارات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا بنشتغل مع الجانب الصيني على إنتاج سياراة متميزة متواجدة بكثرة في السوق ويتم تصنيعها في النصر للسيارات ".

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتي حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تحقيق اندماج قوي لمصر في سلاسل الإمداد العالمية.



وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قطاع السيارات يأتي على رأس هذه القطاعات، باعتباره أحد المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.

وأشار وزير الصناعة إلى أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات قطاع السيارات، سواء سيارات الركوب أو الأتوبيسات، وصلت إلى نحو 65%، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة لزيادة هذه النسب بشكل تدريجي.