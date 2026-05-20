النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل

أكد الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن الشركة كانت مغلقة لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن العمل فيها بدأ منذ عامين فقط.

وأضاف «شديد»، خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز"، على هامش تفقد وزير الصناعة لمصنع شركة النصر للسيارات بحلوان، أن الشركة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الـ 24 شهرًا الماضية، من خلال تشغيل مصنع الأتوبيس ومصنع السيارات الملاكي.

وأعرب رئيس شركة النصر للسيارات، عن سعادته بما تم الوصول إليه، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء بفضل القيادة السياسية الراسخة في الصناعة واهتمامها بالمصانع وبالعمالة وتشغيل المواطنين، خاصة أن الشركة حكومية.

إنجاز كبير.. إعادة إحياء أحد أبرز قلاع صناعة السيارات في مصر

وأوضح أنه خلال السنتين الماضيتين، تم تعيين حوالي 800 مهندس وعامل لدعم الإنتاج، بالتعاون مع أبناء الشركة الذين كانوا موجودين، مؤكدًا أن هذا يُعد إنجازًا كبيرًا في إعادة إحياء أحد أبرز قلاع صناعة السيارات في مصر.