أحمد موسى: اسم النصر للسيارات كبير للغاية في التصنيع والتجميع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الصناعة قام بجولة داخل مصنع النصر للسيارات واسم النصر للسيارات كبير للغاية في تصنيع وتجميع السيارات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا بنشتغل مع الجانب الصيني على إنتاج سياراة متميزة متواجدة بكثرة في السوق ويتم تصنيعها في النصر للسيارات ".

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتي حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تحقيق اندماج قوي لمصر في سلاسل الإمداد العالمية.



وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قطاع السيارات يأتي على رأس هذه القطاعات، باعتباره أحد المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.

وأشار وزير الصناعة إلى أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات قطاع السيارات، سواء سيارات الركوب أو الأتوبيسات، وصلت إلى نحو 65%، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة لزيادة هذه النسب بشكل تدريجي.