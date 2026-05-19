ناقد رياضي: جمهور الزمالك يعيش حالة من التخوف من الهزيمة بسبب ظروف النادي

قال الناقد الرياضي حسن خلف الله إن جمهور الزمالك يعيش حالة من التخوف من الهزيمة، في ظل الأوضاع الحالية داخل النادي، مشيرًا إلى أن المشهد الإداري والذهني داخل القلعة البيضاء لا يزال غير واضح حتى الآن.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي يعاني بدوره من أخطاء إدارية وصفها بـ«الكبيرة والواضحة جدًا»، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التسريبات المتعلقة بخطط النادي وبعض الملفات الإدارية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الجماهير.

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب، تراجع خطوة إلى الخلف خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضه لانتقادات واسعة، معتبرًا أن إدارة الأهلي تواجه تحديات تحتاج إلى معالجة سريعة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح حسن خلف الله أن الفرصة أصبحت مواتية أمام القنوات الرياضية لتقديم محتوى مختلف بعيدًا عن التعصب، والتركيز بشكل أكبر على تطوير المحتوى الرياضي ومناقشة ملفات الأندية بصورة احترافية، بدلاً من الانشغال المستمر بملف التعاقدات فقط.

كما لفت إلى أن توقيتات مباريات كأس العالم المقبلة قد تمثل تحديًا للجمهور المصري، نظرًا لكونها غير معتادة، ما يتطلب استعدادًا إعلاميًا مختلفًا من القنوات الرياضية لتقديم تغطية مناسبة وجاذبة للمشاهدين.

وأكد الناقد الرياضي أن نادي الزمالك لا يزال يعمل «خلف الستار» دون وجود رؤية واضحة للجماهير بشأن شكل الإدارة أو ملامح المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من حالة القلق داخل النادي.