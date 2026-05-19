ناقد رياضي: بيان الزمالك بشأن تذاكر مباراة سيراميكا غير مسؤول

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي ، أن ممدوح عباس تواصل مع النائب محمد أبو العنين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا لتنازل سيراميكا عن حصته من التذاكر لصالح نادي الزمالك .



وقال أحمد جلال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بيان الزمالك بشأن تذاكر مباراة سيراميكا غير مسؤول وغير احترافي ".



وتابع أحمد جلال:" عندما تواصلت مع بعض المسؤولين سألت سؤال واحد ليه مجلس إدارة الزمالك لم يتواصل مع سيراميكا فيما يتعلق بملف التذاكر ".



وأكمل أحمد جلال:" مجلس إدارة الزمالك عمل إيه لجمهور الزمالك لحضور مباراة سيراميكا وسيراميكا تواصل مع رابطة الاندية للتنازل عن حصته في تذاركر مباراة الزمالك ".