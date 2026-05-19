أحمد موسى: سيراميكا مش هتسيب الماتش للزمالك بعد التنازل عن تذاكر المباراة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدا سيتم تحديد بطل الدوري المصري الممتاز والاهلي والزمالك وبيراميدز لديهم حظوظ لحصد اللقب .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبارة الزمالك وسيراميكا فيها كلام كتير وعلى مدار الساعات الماضية تابعت الاخبار وتحدثت مع النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا حول التنازل عن تذاكر سيراميكا لصالح نادي الزمالك ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين قال لي إن ممدوح عباس تواصل معه وطلب منه التنازل عن تذاكر سيراميكا كليوباترا لصالح جمهور الزمالك ووافق أبو العينين على هذا الطلب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تنازل سيراميكا عن تذاكر مباراة الزمالك لا يعني إن سيراميكا هيسيب الماتش للزمالك وإنه هيقاتل لاخر دقيقة لتحقيق الفوز ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سيراميكا لديه فرصة كبيرة للفوز على الزمالك ويشارك في بطولة الكونفدرالية ".