أحمد موسى يستعرض رسائل دعم ليبيا من البرلمان المصري.. وأبو العينين: استقرار ليبيا أولوية للجميع

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على الكلمة التي ألقاها النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، خلال استقبال المستشار عقيلة صالح داخل مجلس النواب المصري، وذلك أثناء الجلسة العامة التي شهدت تأكيدًا على قوة العلاقات المصرية الليبية وعمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وخلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، استعرض موسى أبرز ما جاء في كلمة أبو العينين، والتي حملت رسائل دعم واضحة للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني باعتباره المدخل الأساسي لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وأكد أبو العينين أن ليبيا تمتلك ثروات وإمكانات اقتصادية ضخمة قادرة على تعويض سنوات التحديات والخسائر خلال فترة قصيرة، إذا توافرت الإرادة الوطنية وحالة الاستقرار المطلوبة، مشددًا على أن التجربة المصرية في التنمية والبناء يمكن أن تمثل نموذجًا عمليًا للأشقاء في ليبيا.

وأشار إلى حجم التحولات التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وتحويل مناطق صحراوية إلى مجتمعات إنتاجية وتنموية متكاملة، الأمر الذي يعكس قدرة الدول على تجاوز الأزمات عبر التخطيط والعمل المستمر.

كما كشف رئيس البرلمان الأورومتوسطي عن استضافة مجلس النواب المصري لاجتماعات البرلمان الأورومتوسطي خلال شهر يوليو المقبل، موجّهًا الدعوة إلى رئيس البرلمان الليبي للمشاركة في هذه الاجتماعات المهمة، بما يعزز التنسيق والتعاون البرلماني بين الجانبين.

وشدد أبو العينين في كلمته على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن هناك أطرافًا تسعى لاستنزاف مقدرات ليبيا وثرواتها، الأمر الذي يتطلب موقفًا موحدًا لحماية الدولة الليبية وتحقيق تطلعات شعبها نحو الأمن والتنمية والاستقرار.