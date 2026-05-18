يعد لسان اللعصفور باللحمة من الأطباق الشهية التى يجب تقديمها مع اقتراب عيد الأضحى حيث ترغب النساء في معرفة وصفات عديدة لأكلات اللحوم لتقديمها لأفراد الأسرة والعائلة والضيوف.

ونعرض لكم طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة؛ من خلال خطوات الشيف نهال الشناوي، مقدمة برنامج “جديد وسريع” على قناة “سي بي سي سفرة”.

المقادير

2 كوب لسان عصفور

350 جرام لحمة كولاتة مُقطعة بحجم رأس عصفور

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

¼ ملعقة بابريكا

رشة جوزة الطيب

كوب فلفل ألوان

فص ثوم مفروم

ثمرة بصل مفروم

200 جرام مشروم شرائح

زبدة

كوب جبنة موتزاريلا

كوب مرقة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة

شوحي اللسان عصفور فى حلة بها الزبدة.

في وعاء آخر به زبدة شوحي البصل ثم ضعي الفلفل الألوان و الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود و البهارات.

أضيفي مكعب المرقة و اللحمة و المشروم ثم ضعي الصلصة و أخيرا اللسان العصفور.

ضعي الجبنة الموتزاريلا وأدخليه الفرن حتى تمام النضج.