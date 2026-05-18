100 مدرسة إيطالية فنية تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية تبدأ العمل العام القادم

أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم : أن هناك خطوات تطوير تتم تتم بوتيرة متسارعة في التعليم الفني ، توجت بإفتتاح ١٠٠ مدرسة إيطالية فنية تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية (المسمى الجديد لشهادة الدبلوم) بالإضافة لشهادة فنية إيطالية ستبدأ العمل في العام الدراسي القادم ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

جدير بالذكر أنه على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاء مع نائبة وزير التعليم العالي والتدريب في جنوب أفريقيا نوموسا دوبي-نكوبي، لبحث فرص تعزيز التعاون التعليمي ودعم الأولويات المشتركة في القارة الأفريقية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على الجهود المصرية المتواصلة لتطوير مناهجها الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل، وخاصة تلك المرتبطة بالأطر التعليمية والمهنية الأوروبية.

كما استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج مصر الناجح لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحاً أن هذه المدارس تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في مختلف القطاعات.

225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مختلف القطاعات مع بداية العام الدراسي المقبل

وأوضح الوزير أن مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مختلف القطاعات مع بداية العام الدراسي المقبل، موجها الدعوة لقيام وفد من جنوب إفريقيا بزيارة هذه المدارس والاطلاع على نموذجها عن كثب.

كما تطرق الوزير للشراكة التعليمية الاستراتيجية بين مصر واليابان والتي أثمرت عن تطوير عدد من المناهج ودراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص مصر على نقل خبراتها عبر هذا التعاون لمختلف الدول الأفريقية.

وسلّط الوزير الضوء أيضًا على التوسع الأخير لمصر في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس الفنية بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أنها تعد مجالات استراتيجية مستقبلية، ومشيرا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون في هذا الإطار، وتبادل الخبرات، ودعم جهود بناء القدرات مع الشركاء الأفارقة.

ومن جانبها، أكدت نوموسا دوبي-نكوبي نائبة وزير التعليم العالي والتدريب في جمهورية جنوب أفريقيا حرص دولة جنوب إفريقيا على الاستفادة من خبرة مصر العريقة في هذه المجالات.

كما أعربت عن اهتمامها بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر المدنية والإدارية، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية وتطوير الإدارة التعليمية.

تعزيز آليات التعاون خلال الفترة المقبلة

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز آليات التعاون خلال الفترة المقبلة وتبادل الخبرات، بما يستهدف بناء أنظمة تعليمية متطورة قادرة على تمكين الشباب ودعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.

وقد حضر اللقاء السيد مارك هوارد مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بالوزارة.