تاريخ الحكم الألماني ساشا قبل مواجهة الزمالك سيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام إسناد مباراة الزمالك سيراميكا كليوباترا إلى الحكم الألماني ساشا، والذي يمتلك سجلًا تحكيميًا حافلًا على مدار السنوات الماضية.

ويُعد الحكم الألماني من مواليد 6 ديسمبر 1984، وبدأ مشواره في التحكيم خلال أغسطس 2014، قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 2019.

وخلال مسيرته التحكيمية، أدار ساشا 513 مباراة في مختلف البطولات، أشهر خلالها 1820 بطاقة صفراء، إلى جانب 63 بطاقة حمراء نتيجة الإنذار الثاني، و47 بطاقة حمراء مباشرة.

كما احتسب الحكم الألماني 128 ركلة جزاء طوال مسيرته في الملاعب.

وسبق لساشا إدارة عدد من المباريات في المنطقة العربية، أبرزها مواجهة التعاون والهلال في الجولة 30 من الدوري السعودي موسم 2023-2024، بالإضافة إلى مباراة الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس الملك السعودي موسم 2024-2025.