الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026 من المنزل بسهولة
عبد الفتاح تركي

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026 من المنزل بسهولة .. شهدت خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع الأحوال المدنية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على المستندات الرسمية دون الحاجة إلى التوجّه إلى مكاتب السجل المدني والانتظار لفترات طويلة داخل الفروع المختلفة.

وتعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي في مختلف المعاملات الحكومية والبنكية والتعليمية، إلى جانب استخدامها في الإجراءات الرسمية والخدمات اليومية، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التوسع في تقديم خدمات استخراج وتجديد البطاقة إلكترونيًا من المنزل بسهولة وسرعة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المواطنين على إنهاء الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى السجل المدني.

وتبدأ خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للمستخدم، وبعد ذلك يتم اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي، ثم تحديد نوع الطلب سواء كان استخراجًا لأول مرة أو تجديدًا أو بدل فاقد أو بدل تالف.

وبعد اختيار نوع الخدمة، يقوم المواطن بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مع رفع المستندات المطلوبة عند الحاجة، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة، وأخيرًا اختيار طريقة استلام البطاقة سواء من السجل المدني أو عبر خدمة التوصيل إلى المنزل.

سعر وتكلفة استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف الأوراق المطلوبة وفقًا لنوع الخدمة التي يطلبها المواطن، إلا أن هناك مجموعة من المستندات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في معظم الحالات، خاصة عند استخراج البطاقة لأول مرة أو تعديل البيانات أو استخراج بدل فاقد أو بدل تالف.

وتشمل المستندات المطلوبة شهادة ميلاد مميكنة في حالة استخراج البطاقة لأول مرة، بالإضافة إلى البطاقة القديمة عند التجديد، بينما يتطلب استخراج بدل فاقد تقديم محضر رسمي يفيد بفقدان البطاقة، كما يجب تقديم مستندات إثبات محل الإقامة أو المهنة عند الرغبة في تعديل أي بيانات مسجلة على البطاقة الشخصية.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

تختلف رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي وفقا لنوع الخدمة التي يختارها المواطن أثناء التقديم الإلكتروني، سواء كانت الخدمة العادية أو المستعجلة أو خدمات الـVIP، كما تضاف رسوم التوصيل إلى المنزل في حال اختيار استلام البطاقة من خلال خدمة الشحن المنزلي.

ويتيح النظام الإلكتروني للمواطن معرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة قبل استكمال عملية الدفع، بما يساعد على اختيار الخدمة المناسبة وفقا لسرعة استخراج البطاقة وطريقة الاستلام المطلوبة.

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

وفرت وزارة الداخلية خدمات عاجلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي داخل بعض المراكز النموذجية، إذ يمكن للمواطن الحصول على البطاقة خلال ساعات أو في نفس اليوم، وفقا لنوع الخدمة المختارة وطبيعة الطلب المقدم أثناء التسجيل الإلكتروني.

وتستهدف هذه الخدمات تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين يحتاجون إلى استخراج البطاقة بشكل سريع، خاصةً في الحالات المرتبطة بالسفر أو المعاملات الرسمية العاجلة أو الإجراءات البنكية والحكومية التي تتطلب بطاقة رقم قومي سارية.

مميزات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

ساهمت خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في تقليل الضغط داخل مكاتب السجل المدني، من خلال إتاحة عدد كبير من الخدمات الرسمية عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويقلل من التكدس داخل الفروع المختلفة.

ومن أبرز مميزات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين إمكانية التقديم من أي مكان دون الحاجة إلى الذهاب للسجل المدني، إلى جانب متابعة حالة الطلب إلكترونيا بسهولة، فضلًا عن توفير خدمة توصيل البطاقة إلى المنزل، وهو ما ساهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ساعدت المنظومة الرقمية الجديدة في تبسيط إجراءات استخراج الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية خلال عام 2026، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية.

وينصح المواطنون بالتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح أثناء التسجيل الإلكتروني، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة قبل بدء عملية التقديم، لتجنب تأخير استخراج البطاقة أو رفض الطلب بسبب نقص البيانات أو عدم مطابقة المستندات المطلوبة.

