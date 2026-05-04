طريقة الاستعلام على نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة بالرقم القومي

الاستعلام عن نقل المنتدبين 2026 بالرقم القومي بسهولة .. يشهد ملف تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة اهتمامًا متزايدًا من العاملين خلال الفترة الحالية، مع تزايد البحث عن طريقة الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي، خاصة بعد إتاحة خدمة إلكترونية مبسطة تتيح للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم بسرعة ودون تعقيدات إدارية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

وأطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظامًا إلكترونيًا مخصصًا يتيح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الاستعلام عن نقل المنتدبين باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى إدخال بيانات إضافية أو تقديم مستندات ورقية أو الحصول على موافقات مسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

واقرأ أيضًا:

رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

تبدأ أولى خطوات الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهذه الخدمة تحت مسمى «نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة»، حيث يتعين على المستخدم قراءة النموذج المتاح بعناية قبل الشروع في إدخال البيانات، مع التأكيد على استيفاء كافة المتطلبات واتباع التعليمات بدقة لضمان نجاح عملية التسجيل.

وبعد الدخول إلى الرابط المخصص للخدمة، يقوم المستخدم بالضغط على خيار التسجيل، ثم يبدأ في إدخال البيانات الأساسية التي تشمل الاسم رباعيًا باللغة العربية، والرقم القومي، والحالة الاجتماعية، والنوع، ومحافظة الإقامة، بالإضافة إلى المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، وهي بيانات ضرورية لإتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح.

خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين إلكترونيًا

لاستكمال طلب الاستعلام، يجب على المستخدم إدخال بيانات الاتصال الخاصة به، والتي تتضمن مركز أو حي أو قسم الإقامة، والعنوان بالتفصيل، ورقم الهاتف المحمول، ورقم هاتف محمول إضافي، إلى جانب رقم تليفون العمل والبريد الإلكتروني، حيث تساهم هذه البيانات في تسهيل التواصل وتحديث المعلومات بشكل دقيق.

كما تتطلب الخطوات إدخال بيانات المؤهل العلمي، والتي تشمل المستوى التعليمي، والمؤهل الدراسي، والتخصص، والتقدير، وهي عناصر مهمة لتحديد الوضع الوظيفي للمستخدم داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن دقة البيانات المسجلة في النظام.

وفي مرحلة لاحقة، يتعين على المستخدم توضيح بيانات الحالة الصحية، وفي حال كان من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب عليه تحديد نوع الإعاقة ضمن الخيارات المتاحة، وذلك لضمان مراعاة حالته ضمن الإجراءات المتبعة.

إدخال البيانات الوظيفية للجهات المختلفة

تتضمن الخطوة الآتية إدخال البيانات الوظيفية الخاصة بجهة العمل الأصلية، حيث يقوم المستخدم بتسجيل جهة العمل، وتاريخ التعيين، والمجموعة الوظيفية، والمجموعة النوعية، والمستوى الوظيفي أو الدرجة المالية، إلى جانب تاريخ الحصول على هذا المستوى.

بعد ذلك، يتم إدخال البيانات الوظيفية الخاصة بالجهة المنتدب إليها، وتشمل جهة العمل الحالية، وتاريخ بداية الندب، والمجموعة الوظيفية، والمجموعة النوعية، وهي بيانات أساسية لتحديد مسار الندب الوظيفي بشكل دقيق داخل النظام الإلكتروني.

شروط الاستعلام والمستندات المطلوبة

لإتمام عملية الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي، يجب إدخال بيانات الندب بعد صدور قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 /11 /2016، حيث يتعين تسجيل تاريخ أول قرار للندب بعد هذا التاريخ، ورقم القرار، مع تحديد ما إذا كان الموظف لا يزال على رأس العمل في الجهة المنتدب إليها أم لا.

كما يجب إدخال بيانات تجديد قرار الندب في الجهة الحالية، موضحًا رقم القرار وتاريخه، مع ضرورة الضغط على زر «حفظ» بعد الانتهاء من كل مرحلة لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح داخل النظام.

وفي الخطوة النهائية، يتعين على المستخدم إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة الرقم القومي من الوجه الأول، وصورة الرقم القومي من الوجه الثاني، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية معتمد من إحدى الجهتين يتضمن أرقام قرارات الندب وتجديدها، وهي مستندات أساسية لإثبات صحة البيانات المدخلة.

أهمية النظام الإلكتروني لتحديث بيانات المنتدبين

يمثل نظام تحديث بيانات المنتدبين خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث يسهم في حصر البيانات بشكل دقيق وتحديثها بصورة مستمرة، بما يدعم اتخاذ القرارات الإدارية بشكل أكثر فاعلية.

كما يعكس هذا النظام توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للعاملين، ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التكدس داخل الجهات الحكومية.