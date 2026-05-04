قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف مفاجأة : الحرب ضد إيران ستنتهي بسرعة
شعبة الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الطلب وقت الأزمات يدفع الأسعار للصعود
إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للعودة للقتال وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا
سقوط مدوٍ .. انهيار الأوفر برايس لـ 650 ألف جنيه | شعبة السيارات تكشف مفاجأة
هل انتهكت إيران الهدنة بقصف الإمارات ؟ ترامب يهرب من سؤال صادم
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريقة الاستعلام على نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة بالرقم القومي

طريقة الاستعلام على نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة بالرقم القومي
طريقة الاستعلام على نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

الاستعلام عن نقل المنتدبين 2026 بالرقم القومي بسهولة .. يشهد ملف تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة اهتمامًا متزايدًا من العاملين خلال الفترة الحالية، مع تزايد البحث عن طريقة الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي، خاصة بعد إتاحة خدمة إلكترونية مبسطة تتيح للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم بسرعة ودون تعقيدات إدارية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

وأطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظامًا إلكترونيًا مخصصًا يتيح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الاستعلام عن نقل المنتدبين باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى إدخال بيانات إضافية أو تقديم مستندات ورقية أو الحصول على موافقات مسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

واقرأ أيضًا:

التنظيم والإدارة

رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي

تبدأ أولى خطوات الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهذه الخدمة تحت مسمى «نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة»، حيث يتعين على المستخدم قراءة النموذج المتاح بعناية قبل الشروع في إدخال البيانات، مع التأكيد على استيفاء كافة المتطلبات واتباع التعليمات بدقة لضمان نجاح عملية التسجيل.

وبعد الدخول إلى الرابط المخصص للخدمة، يقوم المستخدم بالضغط على خيار التسجيل، ثم يبدأ في إدخال البيانات الأساسية التي تشمل الاسم رباعيًا باللغة العربية، والرقم القومي، والحالة الاجتماعية، والنوع، ومحافظة الإقامة، بالإضافة إلى المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، وهي بيانات ضرورية لإتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح.

خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين إلكترونيًا

لاستكمال طلب الاستعلام، يجب على المستخدم إدخال بيانات الاتصال الخاصة به، والتي تتضمن مركز أو حي أو قسم الإقامة، والعنوان بالتفصيل، ورقم الهاتف المحمول، ورقم هاتف محمول إضافي، إلى جانب رقم تليفون العمل والبريد الإلكتروني، حيث تساهم هذه البيانات في تسهيل التواصل وتحديث المعلومات بشكل دقيق.

رئيس الوزراء - مصطفى مدبولي

كما تتطلب الخطوات إدخال بيانات المؤهل العلمي، والتي تشمل المستوى التعليمي، والمؤهل الدراسي، والتخصص، والتقدير، وهي عناصر مهمة لتحديد الوضع الوظيفي للمستخدم داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن دقة البيانات المسجلة في النظام.

وفي مرحلة لاحقة، يتعين على المستخدم توضيح بيانات الحالة الصحية، وفي حال كان من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب عليه تحديد نوع الإعاقة ضمن الخيارات المتاحة، وذلك لضمان مراعاة حالته ضمن الإجراءات المتبعة.

إدخال البيانات الوظيفية للجهات المختلفة

تتضمن الخطوة الآتية إدخال البيانات الوظيفية الخاصة بجهة العمل الأصلية، حيث يقوم المستخدم بتسجيل جهة العمل، وتاريخ التعيين، والمجموعة الوظيفية، والمجموعة النوعية، والمستوى الوظيفي أو الدرجة المالية، إلى جانب تاريخ الحصول على هذا المستوى.

بعد ذلك، يتم إدخال البيانات الوظيفية الخاصة بالجهة المنتدب إليها، وتشمل جهة العمل الحالية، وتاريخ بداية الندب، والمجموعة الوظيفية، والمجموعة النوعية، وهي بيانات أساسية لتحديد مسار الندب الوظيفي بشكل دقيق داخل النظام الإلكتروني.

شروط الاستعلام والمستندات المطلوبة

لإتمام عملية الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي، يجب إدخال بيانات الندب بعد صدور قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 /11 /2016، حيث يتعين تسجيل تاريخ أول قرار للندب بعد هذا التاريخ، ورقم القرار، مع تحديد ما إذا كان الموظف لا يزال على رأس العمل في الجهة المنتدب إليها أم لا.

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

كما يجب إدخال بيانات تجديد قرار الندب في الجهة الحالية، موضحًا رقم القرار وتاريخه، مع ضرورة الضغط على زر «حفظ» بعد الانتهاء من كل مرحلة لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح داخل النظام.

وفي الخطوة النهائية، يتعين على المستخدم إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة الرقم القومي من الوجه الأول، وصورة الرقم القومي من الوجه الثاني، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية معتمد من إحدى الجهتين يتضمن أرقام قرارات الندب وتجديدها، وهي مستندات أساسية لإثبات صحة البيانات المدخلة.

أهمية النظام الإلكتروني لتحديث بيانات المنتدبين

يمثل نظام تحديث بيانات المنتدبين خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث يسهم في حصر البيانات بشكل دقيق وتحديثها بصورة مستمرة، بما يدعم اتخاذ القرارات الإدارية بشكل أكثر فاعلية.

كما يعكس هذا النظام توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للعاملين، ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التكدس داخل الجهات الحكومية.

الاستعلام عن نقل المنتدبين نقل المنتدبين بالرقم القومي تحديث بيانات المنتدبين 2026 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن المنتدبين نظام تحديث بيانات المنتدبين خطوات نقل المنتدبين إلكترونيًا قانون الخدمة المدنية 2016 الاستعلام بالرقم القومي مصر خدمات حكومية إلكترونية مصر نقل الموظفين بالجهاز الإداري الاستعلام عن الندب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

النادي الأهلي

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

ترشيحاتنا

أسطوانة البوتاجاز

البترول تطلق شخصية “بوتاجازو” للتوعية بالاستخدام الآمن لاسطوانات البوتاجاز

أفضل شهادات الادخار في 2026

أفضل عائد وفائدة تصل لـ100%.. كيف تختار شهادة الادخار المناسبة لاحتياجاتك المالية

جولة تفقدية لرئيس هيئة الاستثمار

جولة تفقدية لرئيس هيئة الاستثمار بمركز خدمات المستثمرين .. صور

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

تييري فريمو
تييري فريمو
تييري فريمو

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3
بي واي دي F3

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد